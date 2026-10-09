Jest decyzja sądu ws. 15-latka, który zabił woźną w szkole

"W związku z popełnieniem czynu karalnego w postaci zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa dwóch osób w szkole w powiecie wyszkowskim Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Rodzinny i Nieletnich zastosował wobec 15-latka środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia nastolatka na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich" – poinformowała w piątek (9 października) mazowiecka policja.

Zmarła woźna zaatakowana nożem przez 15-latka

Do tragedii doszło w czwartek (8 października) w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. 15-letni Wiktor S. zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Kobieta osierociła dwoje dzieci.

Dzień wcześniej, w środę (7 października), w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek Jakub Z. zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. W jego plecaku zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Szkoły pod nadzorem policji. 10 osób zatrzymanych

W związku z aktami przemocy w szkołach policja – na polecenie premiera Donalda Tuska – prowadzi działania prewencyjne w placówkach oświatowych w całym kraju. Komenda Główna Policji poinformowała w piątek rano (9 października), że skontrolowano ponad 10 tys. szkół i zatrzymano 10 osób.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński i komendant główny policji Marek Boroń zdementowali krążące w sieci informacje o rzekomym challenge'u (wyzwaniu) wśród uczniów.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka przekazała, że zamknięto 59 szkół w całej Polsce, najwięcej (45) w województwie mazowieckim.

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