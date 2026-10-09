Zakaz sprzedaży "małpek". PiS składa projekt ustawy

"Tzw. małpki to realny problem społeczny. Małe opakowanie oznacza niską jednorazową cenę, łatwo je kupić, ukryć i szybko wypić" – napisał Błaszczak piątek (9 października) w serwisie X.

Wyjaśnił, że pierwotnie jego klub zamierzał zaproponować zakaz sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu w małych opakowaniach jako poprawkę do przegłosowanej w czwartek ustawy. "Jej przyjęcie mogłoby jednak opóźnić wejście całej ustawy w życie ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej" – stwierdził.

Według niego "eksperci podczas prac Komisji Zdrowia zwracali uwagę, że wielkość opakowania ma znaczenie dla dostępności alkoholu". Państwo nie powinno ułatwiać sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu w formacie stworzonym do szybkiej konsumpcji" – wskazał.

"Jeżeli naprawdę chcemy walczyć ze szkodliwym spożyciem alkoholu, ograniczenie sprzedaży wysokoprocentowych «małpek» powinno być jednym z konkretnych kroków" – oświadczył Błaszczak.

Podkreślił, że w sprawie ograniczania problemów alkoholowych nie powinno być partyjnych barw. Dodał, że liczy na poparcie wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie.

Ustawa o sprzedaży i reklamie alkoholu

W czwartek (8 października) Sejm przyjął nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która przewiduje m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całej Polsce w godz. 22:00-6:00 (z wyłączeniem lokali gastronomicznych i lotnisk), a także całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa.

Według przedstawicieli branży uchwalone zakazy mogą dotknąć cały łańcuch związany z produkcją i sprzedażą piwa – od plantatorów chmielu i jęczmienia, przez browary, gastronomię i handel, po lokalne kluby sportowe oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych.

Szczególnie narażone są małe browary regionalne i rzemieślnicze oraz tysiące współpracujących z nimi lokalnych przedsiębiorców. Kontrowersje budzi także objęcie napojów bezalkoholowych (tzw. zerówek) restrykcjami właściwymi dla alkoholu.

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