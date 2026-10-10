Polaków zapytano o spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem. Zaskakujące wyniki sondażu

W nowym sondażu SW Research dla portalu rp.pl ankietowanych zapytano, jak oceniają fakt, że w marcu doszło do spotkania wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem bez wiedzy polskiego MSZ.

Sondaż: Polacy negatywnie o spotkaniu Kosiniaka-Kamysza z Trumpem

42 proc. badanych wypowiedziało się o spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem negatywnie.

22,6 proc. uczestników sondażu oceniło to spotkanie pozytywnie.

35,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Bielan pomógł w organizacji spotkania

Europoseł PiS Adam Bielan, który ma dobre kontakty w Białym Domu, informował kilka dni temu, że pomógł ministrowi obrony narodowej zorganizować spotkanie z wysokim rangą przedstawicielem amerykańskiej administracji.

Następnie Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że chodziło o spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które odbyło się w marcu. Trwało ono kilkadziesiąt minut.

Tusk skomentował rozmowę szefa MON z prezydentem USA

Premier Donald Tusk, pytany w poniedziałek przez TVN24, potwierdził, że minister obrony narodowej poinformował go o przebiegu marcowej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Szef rządu przyznał, że informację o przebiegu spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA otrzymał jeszcze w marcu, w ramach rozmowy z wicepremierem. Dopytywany nie podał jej szczegółów, wskazując, że "to zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić".

Donald Tusk pytany o kwestię baz wojskowych USA w Polsce odpowiedział, że nie było to przedmiotem marcowej rozmowy.

– Kiedyś historia się dowie. Rozmowa miała dyskrecjonalny charakter i dlatego czuję się zobowiązany do dyskrecji. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej – dodał.

Premier dopytywany, czy o rozmowie tej nie wiedział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, odpowiedział, że o to "trzeba pytać bohaterów" tej opowieści, a nie jego.

MSZ domaga się notatki od "organizatorów" ze spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5-6 października 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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