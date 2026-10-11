Incydent podczas wyborów w Krakowie

W niedzielę o godzinie 7 rozpoczęła się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. O urząd rywalizują kandydat niezależny Łukasz Gibała oraz kandydatka koalicji Monika Piątkowska.

Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza, podczas której zabronione jest prowadzenie agitacji.

Jak ustalił reporter Radia ZET, w trakcie głosowania ujawniono pierwszy incydent związany z niszczeniem materiałów wyborczych.

Zniszczone plakaty na Osiedlu Złotej Jesieni. Sprawę zgłoszono policji

Do zdarzenia doszło na Osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Nieznany sprawca zniszczył kilkanaście plakatów wyborczych należących do jednego z kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta miasta. Informacja o incydencie została przekazana policji.

Na razie nie wiadomo, kto odpowiada za zniszczenie materiałów ani jakie były motywy jego działania. Nie podano również, którego z dwóch kandydatów dotyczyły uszkodzone plakaty. Nie ma informacji, aby zdarzenie wpłynęło na przebieg samego głosowania.

Wcześniej przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego informowali, że lokale zostały otwarte zgodnie z planem, a pierwsze godziny wyborów przebiegały bez poważniejszych zakłóceń.

Druga tura wyborów w Krakowie. Półmaraton utrudniał dojazd

Niedzielne wybory zbiegły się z organizacją 12. PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Wydarzenie spowodowało czasowe zamknięcia ulic i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Utrudnienia dotyczyły również dojazdu do części lokali wyborczych. Krakowskie służby miejskie przygotowały wcześniej specjalną organizację ruchu, aby zapewnić mieszkańcom możliwość oddania głosu.

Reporter Radia ZET relacjonował, że przed południem frekwencja w obserwowanym przez niego lokalu była wyraźnie większa niż w kolejnych godzinach. – Widzę, że przed południem był większy ruch, teraz jest trochę spokojniej, ale wyborcy wrócą pewnie wieczorem. A głosują dzisiaj całe rodziny – mówił dziennikarz. Według przekazanych informacji półmaraton już się zakończył, co powinno ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście.

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy ujęci w spisie wyborców. Lokale pozostaną otwarte do godziny 21, o ile nie wystąpią okoliczności wymagające przedłużenia głosowania.