Rutkowski sugeruje, że Kołodziejczak mógł być pod wpływem alkoholu

Rutkowski wystąpił w poniedziałek (12 października) na konferencji prasowej w Sejmie. Nie pojawił się na niej Kołodziejczak, który – jak wyjaśnił detektyw – nie chciał komentować sprawy ze względu na toczące się postępowanie.

Dzień wcześniej, w niedzielę (11 października) poseł złożył zawiadomienie w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczące podejrzenia zmuszania go do określonego zachowania.

Rutkowski w Sejmie. Mówił o szantażu i zemście

– Mógł być pod wpływem alkoholu. Nie sądzę natomiast, aby był pod wpływem narkotyków – powiedział Rutkowski, cytowany przez "Fakt". Dodał, że Kołodziejczak zadeklarował gotowość poddania się badaniom włosów na obecność narkotyków.

Detektyw przekonywał, że były wiceminister rolnictwa czuł się zastraszany i szantażowany. – Sądzę, że to przede wszystkim zemsta na tle obyczajowym. Ktoś komuś coś obiecał, ktoś liczył na więcej, niż ostatecznie otrzymał. I to jest, moim zdaniem, główny motyw – ocenił.

KO zawiesiła Kołodziejczaka. Poważne oskarżenia

W piątek (9 października) Kanał Zero opublikował materiał, w którym dwie byłe współpracownice Kołodziejczaka oskarżyły go m.in. o agresję, przemoc i nakłanianie do zażywania substancji przedstawianej jako kokaina.

Polityk zaprzeczył zarzutom, określając je jako pomówienia. Po publikacji klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił go w prawach członka. – Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby – poinformował Zbigniew Konwiński, szef klubu KO.

W poniedziałek (12 października) Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu czynności sprawdzające dotyczące doniesień medialnych w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.

Rutkowski poinformował, że zajmuje się sprawą od 4 września i zapowiedział złożenie zeznań przed ABW. Przekazał również, że dysponuje nagraniami audio i wideo, które – jego zdaniem – mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

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