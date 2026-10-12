Podpalono stację Starlink w Polsce. Zatrzymano dwóch obcokrajowców
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Podpalono stację Starlink w Polsce. Zatrzymano dwóch obcokrajowców

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Grafika pilne
Grafika pilne Źródło: DoRzeczy.pl
Chodzi o podpaleni stacji Starlink, które miało miejsce we wrześniu. W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Turcji.

– Dziś po ciężkiej pracy polskiej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy oczywiście z prokuraturą na terenie Niemiec, zatrzymanych zostało dwóch obywateli Turcji – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Obaj podejrzani mają zostać przekazani do Polski. Prokuratura ma wówczas przedstawić mężczyznom zarzuty dotyczące sabotażu i dywersji na polecenie obcego wywiadu.

Wkrótce więcej informacji.

Źródło: Polsat News
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