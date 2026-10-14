Żurek straszy Nawrockiego Trybunałem Stanu. "Kiedyś będzie musiał"

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, powiedział w środę na konferencji prasowej, że "konstytucja i prawo decyduje w Polsce, kto zostaje sędzią Trybunału i ta kompetencja nie jest przypisana głowie państwa".

– A więc, jeżeli słyszymy, że pan Święczkowski czeka na decyzję prezydenta, to nie żyjemy w czasach monarchii oświeconej, czy absolutnej i to nie osoba będzie decydować o tym, czy ktoś jest sędzią, czy nie. O tym decyduje prawo – mówił.

Żurek grozi Nawrockiemu Trybunałem Stanu

Minister sprawiedliwości dodał, że rozumie "te wypowiedzi, to jest w jakiś sposób obrona swoich stanowisk i tego folwarku pana Święczkowskiego, ale my będziemy konsekwentni i będziemy ten Trybunał przywracać".

– To są przeszkody polityczne, czyli prezydent, który chce zbudować system prezydencki, ale nie ma większości konstytucyjnej do tego, nie ma swojej partii, która miałaby taką większość, więc metodą faktów dokonanych niszczy państwo – powiedział Waldemar Żurek na konferencji prasowej – powiedział.

Waldemar Żurek ocenił, że "to było z oficerami służb, nie chciał odebrać od nich ślubowania, to samo jest z ambasadorami, w przypadku sędziów Trybunału to jest już najbardziej jaskrawy przejaw łamania konstytucji". – My na to nie pozwolimy i tutaj będzie twarde "nie" wobec prezydenta, który kiedyś będzie musiał za te swoje czyny stanąć przed być może Trybunałem Stanu – stwierdził.

Berek złożył "ślubowanie" w Sejmie

Maciej Berek, były minister rządu Donalda Tuska, który został wybrany we wrześniu przez większość sejmową na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę "ślubowanie" w Sejmie.

Wcześniej marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty wręczył Maciejowi Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK.

Zgodnie z Konstytucją sędzia Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta.

Po tym, jak Maciej Berek złożył "ślubowanie" w Sejmie, wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm, udał się do siedziby TK, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem.

Prezes TK Bogdan Świeczkowski poinformował później, że Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania.

Nawrocki: Berek nie jest sędzią TK

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji po spotkaniu z prezydentem Czarnogóry został zapytany o "ślubowanie" Macieja Berka w Sejmie.

– Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną. Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem, a jeżeli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku, (...) to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

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