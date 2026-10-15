Prezydent zwrócił się do rządu. "Oczekuję poważnego podejścia do tych wyzwań"

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek podpisał osiem ustaw, a zawetował trzy.

Nawrocki: Konstytucja była, jest i będzie w Polsce nadrzędnym prawem

Na opublikowanym nagraniu, na którym tłumaczy swoje decyzje, zwrócił się do rządu.

– Składałem przysięgę na wierność Konstytucji. I dziś szczególnie rządzącym przypominam – Konstytucja była, jest i będzie w Polsce nadrzędnym prawem – podkreślił.

Prezydent stwierdził, że nie oczekuje od rządu politycznej zgody we wszystkim.

– W demokracji spór jest naturalny, ale czym innym jest spór o rozwiązania, a czym innym nieustanna wojna polityczna prowadzona kosztem obywateli – zwrócił uwagę.

Prezydent zwrócił się do Tuska. "Oczekuję od premiera i całego rządu poważnego podejścia do tych wyzwań"

Karol Nawrocki zauważył, że Polacy nie potrzebują kolejnych tygodni wzajemnych oskarżeń. – Potrzebują sprawnej ochrony zdrowia, potrzebują stabilnych finansów publicznych, potrzebują inwestycji, miejsc pracy i bezpiecznej energii. Polacy potrzebują państwa, które będzie ich chroniło przed drożyzną, a nie zajmowało się wyłącznie własnymi konfliktami. Oczekuję od premiera i całego rządu poważnego podejścia do tych wyzwań – powiedział.

Głowa państwa podkreśliła, że "zamiast szukać pretekstów do kolejnej awantury z prezydentem, trzeba przygotowywać dobre ustawy". – Zamiast szantażować politycznie Polaków, trzeba wreszcie skoncentrować się na pracy, do której rząd został powołany. Zawsze powtarzam, jestem gotowy do współpracy w sprawach ważnych dla Polski – zaznaczył.

"Silne państwo nie boi się kontroli"

Prezydent poinformował, że będzie podpisywał dobre prawo, ale będzie wskazywał błędy. – Będę proponował rozwiązania, a kiedy będzie to konieczne, będę korzystał z prawa odmowy podpisania ustawy – mówił.

Karol Nawrocki stwierdził, że "silne państwo nie boi się kontroli". – Mądra władza nie boi się poprawiania błędów. Powtórzę raz jeszcze, presja prezydenckiego weta ma sens. Weto to naprawa złego prawa. Droga do lepszych rozwiązań dla wszystkich Polaków – zakończył.

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