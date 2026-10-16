Tragedia podczas pożaru w Nisku. Nie żyje dwóch strażaków

Do dramatycznego pożaru doszło w piątek, 16 października, w Nisku w województwie podkarpackim. Około godz. 8 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące ognia w obiekcie firmy Sanrol, zajmującej się sprzedażą części do maszyn rolniczych. Na miejsce skierowano liczne zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ze względu na charakter obiektu akcja od początku była wymagająca. W magazynie znajdowały się materiały łatwopalne, które utrudniały walkę z żywiołem.

Ogień odciął strażakom drogę ewakuacji. Obaj zginęli

Podczas działań ratowniczo-gaśniczych doszło do tragedii. Dwóch strażaków znajdujących się wewnątrz płonącego budynku zostało odciętych przez rozprzestrzeniający się ogień. Sytuację opisał starszy brygadier Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

– Podczas akcji gaśniczej ogień odciął drogę ewakuacji z płonącego obiektu dwóm strażakom. Jednego z nich zdołaliśmy szybko ewakuować, drugiego ewakuowaliśmy po kilku chwilach. Niestety życia obojga strażaków nie udało się uratować – przekazał w rozmowie z portalem Rzeszów Info. Obaj mężczyźni byli zawodowymi strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

Kierwiński żegna strażaków. "Wielka tragedia"

Do dramatycznych wydarzeń odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Szef resortu potwierdził śmierć dwóch funkcjonariuszy i przekazał kondolencje ich rodzinom oraz współpracownikom.

"Wielka tragedia. Dwóch strażaków zginęło tragicznie podczas akcji w Nisku. Śp. Bartłomiej i Śp. Wojciech ponieśli najwyższą cenę, wypełniając swoje zadania do samego końca. Składam najszczersze kondolencje Rodzinom, Bliskim oraz Współpracownikom. Cześć Ich pamięci!" – napisał Kierwiński na platformie X.

Pożar objął obiekt handlowo-magazynowy, w którym przechowywano części i materiały wykorzystywane w branży maszyn rolniczych. Do walki z ogniem skierowano strażaków z kilku powiatów województwa podkarpackiego.

– W działaniach uczestniczą strażacy z powiatu niżańskiego, łańcuckiego, stalowowolskiego i leżajskiego – informował st. bryg. Marcin Betleja. Według lokalnych mediów do Niska kierowano również dodatkowe zastępy z Tarnobrzega i Przeworska. Na miejscu wsparcie zapewniała grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie.

Według informacji przekazywanych w piątek przed południem działania gaśnicze nadal trwały.