Żołnierze NATO będą ćwiczyć w Polsce wysłanie wojsk pokojowych na Ukrainę
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Żołnierze NATO będą ćwiczyć w Polsce wysłanie wojsk pokojowych na Ukrainę

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Siły Zbrojne Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne
Siły Zbrojne Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA
Co najmniej 1,5 tys. żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec przyjedzie w listopadzie do Polski, by ćwiczyć scenariusz rozmieszczenia międzynarodowych sił na Ukrainie w przypadku zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni z Rosją – podaje "The Times".

Ćwiczenia mają przygotować europejskie armie do ewentualnej misji stabilizacyjnej na Ukrainie po zakończeniu działań wojennych. Ich celem będzie sprawdzenie możliwości przemieszczania wojsk, koordynacji działań wielonarodowych sił oraz organizacji zaopatrzenia, w tym dostaw paliwa, żywności i innych niezbędnych materiałów.

Według "The Times" będą to pierwsze tego rodzaju manewry ukierunkowane na przygotowanie europejskich sił do potencjalnej misji na Ukrainie po zawarciu porozumienia pokojowego. Obecność zagranicznych wojsk miałaby w takim scenariuszu służyć odstraszaniu Rosji przed wznowieniem agresji.

Udział brytyjskich żołnierzy potwierdził minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting, który przebywał w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z amerykańskim sekretarzem obrony Pete’em Hegsethem.

– W przyszłym miesiącu tysiące żołnierzy wezmą udział w dużych ćwiczeniach w Polsce, abyśmy byli gotowi wesprzeć szkolenie wojskowe i powojenną odbudowę, których będzie potrzebować Ukraina – powiedział Streeting, cytowany przez brytyjski dziennik.

Misja pokojowa na Ukrainie. Wojska NATO będą ćwiczyć w Polsce

Manewry mają być częścią działań tzw. koalicji chętnych, skupiającej państwa gotowe do współpracy na rzecz zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. Inicjatywa jest kierowana przez Wielką Brytanię i Francję.

Premier Donald Tusk zapowiedział w lipcu, po spotkaniu przywódców koalicji w Paryżu, że Polska będzie gospodarzem pierwszych wspólnych ćwiczeń wojskowych tej grupy. Podkreślił wówczas, że manewry mają wzmocnić zdolność państw sojuszniczych do wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa regionu i Ukrainy.

Według "The Times" ćwiczenia mają także pokazać jedność europejskich mocarstw wojskowych wobec zagrożenia ze strony Rosji. Szczegółowe informacje dotyczące scenariusza manewrów i zakresu zadań poszczególnych kontyngentów nie zostały ujawnione.

Rosja od początku sprzeciwia się rozmieszczeniu zachodnich wojsk na terytorium Ukrainy i ostrzega przed eskalacją konfliktu.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: The Times
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