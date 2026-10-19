Żołnierz zatrzymany za szpiegostwo. Ma ukraińskie obywatelstwo

W piątek Żandarmeria Wojskowa zatrzymała na zlecenie Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie uczestnika kursu przeszkolenia rezerwy na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Podejrzany brał udział w kursie oficerskim. Ma podwójne obywatelstwo: polskie i ukraińskie. W trakcie czynności znaleziono przy nim kilka telefonów i zestawów dokumentów, pieczątki oraz dużą ilość waluty i złota.

Żandarmeria Wojskowa nie udzieliła żadnych informacji dotyczących zarzutów, pod którymi zatrzymano żołnierza. Do tej pory nie było również komunikatu prokuratury w tej sprawie. Dziennik "Rzeczpospolita" nieoficjalnie ustalił, że chodzi o podejrzenie szpiegostwa. Rozpracowanie prowadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zatrzymany o imieniu Vasilij przebywa w areszcie. W poniedziałek sąd ma zdecydować o jego dalszych losach.

Wojskowa Akademia Medyczna ponownie w Łodzi

Ministerstwo Obrony Narodowej utworzyło Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi 1 lipca 2026 r. Tym samym, po blisko ćwierć wieku, na mapę polskiego szkolnictwa wojskowego powróciła samodzielna uczelnia przeznaczona do kształcenia wojskowych kadr medycznych.

Łódzka placówka powstała na bazie rozwiązywanego Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego. Zgodnie z ustawą, podstawowym kierunkiem działania WAM jest kształcenie oraz prowadzenie działalności naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowego profilu uczelni.

Akademia ma przede wszystkim przygotowywać kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzy zawodowych do wykonywania zawodów medycznych, w szczególności lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego, farmaceuty i fizjoterapeuty.

Pierwsza Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi została powołana uchwałą Rady Ministrów z 7 listopada 1957 r. i przejęła zasadniczą odpowiedzialność za kształcenie medycznych kadr Wojska Polskiego. Przez kolejne dziesięciolecia WAM była miejscem kształcenia kolejnych pokoleń lekarzy wojskowych oraz ważnym ośrodkiem naukowym i klinicznym polskiej wojskowej służby zdrowia. 1 października 2002 r. Wojskowa Akademia Medyczna została rozwiązana, dając początek Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi.

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