Burza po słowach Hegsetha. Czarzasty do USA: Nie róbcie takich rzeczy

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth wywołał międzynarodową krytykę, ponieważ zakwestionował wkład wojsk sojuszniczych NATO w walki w Afganistanie. Stwierdził, że państw rzeczywiście wnoszących wkład było "może pięć", a pod koniec wojny w operacjach bojowych uczestniczyło już "bliżej jednego lub dwóch".

Zacytował też żart amerykańskich żołnierzy, według którego skrót ISAF, oznaczający Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force), miał oznaczać I Saw Americans Fighting, czyli "Widziałem, jak walczą Amerykanie".

Czarzasty o interwencji USA w Afganistanie: Upominam się pamięć dla polskich żołnierzy

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił na konferencji prasowej we wtorek (20 października), że to już kolejna taka wypowiedź ze strony wysokiego przedstawiciela władz USA, umniejszająca rolę sojuszników Ameryki w prowadzonych przez nią wojnach. Przypomniał, że w Afganistanie zginęło 44 polskich żołnierzy.

– Kiedy po raz pierwszy nie dostrzegł tego pan prezydent Trump, zwróciłem na to uwagę. Po raz kolejny upominam się o pamięć dla polskich żołnierzy. Po raz kolejny zwracam się do przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, żeby nie robili takich rzeczy i żeby nie opowiadali słów, które są złe dla rodzin polskich żołnierzy i polskiej dumy narodowej – oświadczył.

Polityk podkreślił, że zarówno "po skandalicznej wypowiedzi" Donalda Trumpa, jak i teraz nie słyszał protestu ze strony prezydenta RP Karola Nawrockiego, co uważa za "uwłaczające polskim żołnierzom".

Słowa Trumpa, które wywołały burzę. Nawrocki zareagował na X

Prezydent USA w wywiadzie udzielonym w styczniu telewizji Fox News przekonywał, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i "nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły" sojuszników. – Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu – stwierdził, wywołując polityczną burzę.

Karol Nawrocki nie odniósł się wprost do słów Trumpa. We wpisie zamieszczonym na portalu X po polsku i angielsku napisał: "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!".

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