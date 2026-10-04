"Świat zaginiony. Wyprawa do wnętrza PRL". Zapraszamy na spotkanie z Jackiem Piekarą

Rozmowę z autorem poprowadzi Paweł Sztama, a jej tematem będzie premierowo wydany drugi tom „Świata zaginionego” – kolejnej podróży do Polski czasów PRL.

To opowieść zbudowana z fotografii, wspomnień i komentarzy autora, pokazująca codzienność epoki: ludzi, miejsca, przedmioty i wydarzenia, które dla jednych są częścią własnych wspomnień, a dla innych – historią znaną już tylko z opowieści. Rozmowa będzie dotyczyła Polski, z „epoki PRL-u”, jak dziś postrzegana jest tamta rzeczywistość oraz o kulisach powstawania obu tomów „Świata zaginionego”. Po spotkaniu będzie również okazja do rozmowy z autorem i zdobycia autografu. W planach jest także oprowadzanie kuratorskie z Hubertem Bojarskim po wystawie „Wolność jest w nas”.

6 października 2026 r. godz. 18:00

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

ul. Rakowiecka 37, Warszawa

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Zysk i S-k. Wstęp wolny. Zapraszamy!