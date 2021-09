Twitter testuje nową funkcję. Część treści będzie płatna

Twitter to serwis popularny przed wszystkim wśród polityków oraz dziennikarzy, będący platformą do dyskusji oraz przekazywania najświeższych newsów. Swoje konta na tym portalu mają także instytucje publiczne – zarówno w Polsce, jak i na świecie, z Twittera korzystają najwyższe władze państwowe. To także miejsce wymiany poglądów "zwykłych" użytkowników.

Niektórzy użytkownicy będą udostępniać wybrane przez siebie wpisy tylko tym, którzy za to zapłacą. Do wyboru są trzy miesięczne abonamenty w wysokości 2,99 dol., 4,99 dol. lub 9,99 dol. Serwis informuje, że dzięki temu użytkownicy będą mieli dostęp do ekskluzywnych treści – podaje portal wirtualnemedia.pl.

Muzycy są jedną z pierwszych grup, które mogą skorzystać z Super Follows. Twitter planuje, że nowej funkcji będą używać także dziennikarze, komicy czy gracze.

Twitter stawia wymogi

Pozostali użytkownicy, którzy chcieliby zarabiać na wpisach na platformie, muszą spełnić kilka warunków: mieć ukończone 18 lat i mieszkać w Stanach Zjednoczonych, posiadać ponad 10 tys. obserwujących i móc pochwalić się co najmniej 25 tweetami w ciągu ostatnich 30 dni.

Na razie funkcja dostępna jest tylko w systemie iOS, a możliwość zakładania kont Super Follows mają wyłącznie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Twitter zapowiedział już, że planuje wdrożyć nowe rozwiązanie także w innych krajach w najbliższych tygodniach – opisują wirtualnemedia.pl.

Zgodnie z danymi, na koniec marca tego roku z serwisu Twittera korzystało na świecie 199 milionów żytkowników.