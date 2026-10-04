Chrzest rewolucji francuskiej

Na spotkania z papieżem przychodziły tłumy, w Paryżu pojawiło się ponoć 800 tys. wiernych, w Lourdes 150 tys. Nagły entuzjazm Francuzów sprawił, że nawet reprezentujący świecką tradycję republikańską prezydent Emmanuel Macron złamał się i pojawił na Mszy papieskiej w Metzu.

Co więcej, Leon XIV mówił o potrzebie tradycji, a w Lourdes padły nawet dawno niesłyszane, piękne słowa o obowiązku pokuty. Tak samo ważne i doniosłe było przypomnienie katolickiej tradycji Francji, 1500 lat pokazanych przez życiorysy świętych. Nic dziwnego, że media zaczęły wręcz pisać o „leomanii” i o odrodzeniu chrześcijaństwa.