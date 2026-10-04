Co mogą dwa piwa?

Okazało się, że nawet w sprawie tak oczywistej zwolennicy rządu w mediach i sferach celebryckich skłonni są zwierać szeregi wokół swej ukochanej władzy. Mimo że jest to kolejny już eksces pani rzecznik, mimo że poprzednim był zwykle uważany w tych kręgach za zbrodnię niewybaczalną „mobbing”, z chwilą gdy Horna-Cieślak została skrytykowana przez opozycję i media „prawicowe”, stała się dla stronników koalicji święta.