Ev'ry night, ev'ry wywiad

Pamiętny występ Mandaryny na festiwalu w Sopocie w 2005 r. przeszedł do historii polskiego show-biznesu, jednak nie z takich powodów, jakich by sobie życzyła. Wykonanie hitu sprawiło, że na lata przylgnęła do niej łatka osoby o, delikatnie ujmując, umiarkowanym talencie wokalnym. Lata mijają, a Marta Wiśniewska wciąż jest pytana w wywiadach o wpadkę sprzed ponad dwóch dekad. Podczas wizyty w podcaście Małgorzaty Rozenek „Z bliska” temat wrócił po raz enty. Gospodyni programu zapytała, jak z dzisiejszej perspektywy ocenia tamte wydarzenia.