Gdzie ma ślubować Berek? Panowie G mają propozycję
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  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz

Gdzie ma ślubować Berek? Panowie G mają propozycję

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Marek Chmaj
Marek Chmaj Źródło: PAP / Mateusz Marek
Wybory, i po wyborach. Znaczy po pierwszej turze, w Krakowie. Wygrał ją Gibała Łukasz, ale będzie druga tura.

PiS ogłosił triumf, gdyż jego kandydat Michał Drewnicki zdobył 17,5 proc. Słyszeliśmy nawet o daleko idących szacunkach i doważaniach sondażowych, jakie podobno trafiły na Nowogrodzką w związku z tym rezultatem. Otóż partia uważa się za niedoszacowaną i z kalkulacji po Krakowie wychodzi podobno, że PO ma teraz 34, a PiS – 32 proc. poparcia. Uwielbiamy taką matematykę. Znamy ją z dzieciństwa. Jak babcia dawała nam dwa serniczki, a dziadek – dwie szarlotki, to wołaliśmy: „O rety! Aż siedem ciastek!”.

Ludziska się ekscytują wyborami w Krakowie (no dobra – niektóre), a tu za parę tygodni inne święto demokracji. 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i rady miasta Częstochowa. Prezydent Częstochowy Krzysztof M. jest czerwony, ale to nie wyczerpuje jego zalet. Ma także zarzuty korupcyjne i zakaz sprawowania funkcji. Częstochowa, dodajmy, to największe polskie miasto rządzone przez prezydenta z Nowej Lewicy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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