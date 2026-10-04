Trybunał Konstytucyjny – w co gra Tusk?
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Trybunał Konstytucyjny – w co gra Tusk?

Dodano: 
Miasteczko namiotowe przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Miasteczko namiotowe przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło: PAP / Radek Pietruszka
„Wejdzie, nie wejdzie?” – chciałoby się sparafrazować kabaretową piosenkę z czasów karnawału Solidarności, gdy wszyscy zadawali sobie to pytanie w związku z „bratnią pomocą” Związku Sowieckiego.

Od kilku tygodni obóz władzy dozuje napięcie wokół domniemanego „siłowego wejścia” do Trybunału Konstytucyjnego i osadzenia w nim ludzi, których sam Tusk, bez bawienia się w jakiekolwiek pozory, nazywa „naszymi sędziami”

Temat podgrzewają kolejne pogróżki polityków rządzącej koalicji, opinie znanych z entuzjazmu wobec władzy „ekspertów” w sprzyjających władzy mediach, a także wypowiedzi prawników i polityków przestrzegających premiera przed konsekwencjami „siłowego rozwiązania sporu o Trybunał”. Pod siedzibą TK Kluby „Gazety Polskiej” zbudowały na wezwanie Republiki miasteczko namiotowe, do którego pielgrzymują politycy Prawa i Sprawiedliwości, by zagrzewać tam do walki w obronie niezależności Trybunału, co Republika transmituje na żywo.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Rafała A. Ziemkiewicza
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także