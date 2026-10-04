Trybunał Konstytucyjny – w co gra Tusk?

Od kilku tygodni obóz władzy dozuje napięcie wokół domniemanego „siłowego wejścia” do Trybunału Konstytucyjnego i osadzenia w nim ludzi, których sam Tusk, bez bawienia się w jakiekolwiek pozory, nazywa „naszymi sędziami”

Temat podgrzewają kolejne pogróżki polityków rządzącej koalicji, opinie znanych z entuzjazmu wobec władzy „ekspertów” w sprzyjających władzy mediach, a także wypowiedzi prawników i polityków przestrzegających premiera przed konsekwencjami „siłowego rozwiązania sporu o Trybunał”. Pod siedzibą TK Kluby „Gazety Polskiej” zbudowały na wezwanie Republiki miasteczko namiotowe, do którego pielgrzymują politycy Prawa i Sprawiedliwości, by zagrzewać tam do walki w obronie niezależności Trybunału, co Republika transmituje na żywo.