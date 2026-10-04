Sejmowe klęski aborterów

Zapewne niewielu czytelników ma świadomość, że w Sejmie funkcjonuje komisja do spraw aborcji. Jej oficjalna nazwa to „Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży” i jest to jeden z najdziwniejszych tworów, które wydał z siebie parlament obecnej kadencji. Celem jej istnienia jest wybranie konkretnych grup ludzi, które należy wyjąć spod prawa i pozwolić na ich zabijanie. Zdominowana przez radykalną lewicę komisja miała pokazać, że Polska potrzebuje aborcji, Polki na aborcję czekają, a jako społeczeństwo dorośliśmy już do „światłego” rozwiązania: zalegalizowania w naszym kraju mordowania ludzi na wielką skalę i bez ograniczeń.