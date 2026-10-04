Urząd pełen empatii?
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Opinie
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Urząd pełen empatii?

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Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak
Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak Źródło: PAP / Piotr Polak
Deklarowała, że będzie rzecznikiem, który zawsze staje po stronie dzieci. Dziś sama znalazła się w ogniu krytyki. Monice Hornie-Cieślak zarzuca się przekraczanie granic urzędniczej interwencji, a jej biuro mierzy się z oskarżeniami o mobbing

Oficjalna biografia urzędującej od grudnia 2023 r. rzecznik praw dziecka Moniki Horny-Cieślak brzmi jak historia osoby stworzonej do tej funkcji. Prawniczka i działaczka społeczna, która tematem praw dziecka interesowała się od nastoletniości. Skończyła prawo na warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zrobiła to z wyróżnieniem. Była członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, gdzie przewodniczyła Sekcji Praw Dziecka i działała w komisji do spraw współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Weszła we współpracę z Radą Europy. Reprezentowała dzieci i młodzież w postępowaniach sądowych. „Udzieliłam tysięcy konsultacji prawnych na rzecz osób młodych. Spędziłam z osobami młodymi tysiące godzin na komisariatach policji, w prokuraturze, w sądzie i własnej kancelarii adwokackiej” – informuje Horna-Cieślak.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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