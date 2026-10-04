Potwór spotyka papugę
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Potwór spotyka papugę

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Popiersie Luizy w Zamku Paretz
Popiersie Luizy w Zamku Paretz Źródło: DoRzeczy / Piotr Semka
My, Polacy, mamy swoją romantyczno-polityczną opowieść o romansie Napoleona z panią Marią Walewską. Niemcy mają swoją podobną legendę z cesarzem Francuzów w roli głównej. Parogodzinne spotkanie cesarza Francuzów z pruską królową Luizą stało się w wiekach XIX i XX narodowym symbolem podniesienia się państwa Hohenzollernów z najgłębszego upadku

Do rozmowy „boga wojny” z meklemburską żoną króla Fryderyka Wilhelma III doszło 6 lipca 1807 r. we wschodniopruskiej Tylży. Dlaczego ta parogodzinna rozmowa urosła do rangi jednego z najżywszych mitów niemieckiej historii? I w 250. rocznicę urodzin Luizy, i rok przed okrągłą, 220. rocznicą spotkania w Tylży w Zamku Paretz koło Poczdamu – w ukochanym wiejskim zaciszu pruskiej królowej – poświęcono temu wydarzeniu specjalną ekspozycję.

To dobra okazja do pokazania, jak współczesna Republika Federalna bez ostentacji, ale troskliwie pielęgnuje stare pruskie mity. Odsączając je nieco z szowinistycznych akcentów i opakowując w nonszalancki kostium. Jak to zaznaczają autorzy wystawy, „bez zbędnego sentymentalizmu”. Ale czy nie na tym właśnie polega współczesna smart power?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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