Wieczny strach

O złogach wciąż istniejących i zatruwających życie także tych, którzy z racji późnego urodzenia mieli prawo liczyć na to, że będą żyć w zupełnie innym świecie. O tym, że tak nie jest, przekonuje się Sasza, młody wdowiec, który nawiązuje więź z 91-letnią ofiarą represji z lat wojennych i poznaje jej niezwykły życiorys.