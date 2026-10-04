Wieczny strach

MOJA PÓŁKA Ta powieść piszącego po rosyjsku, a żyjącego na Zachodzie pisarza białoruskiego, choć dzieje się już po rozpadzie ZSRS, na początku naszego wieku w Mińsku, opowiada o komunizmie, tym najgorszym, najbardziej tragicznym z lat stalinowskich, ale i o jego pozostałościach.
O złogach wciąż istniejących i zatruwających życie także tych, którzy z racji późnego urodzenia mieli prawo liczyć na to, że będą żyć w zupełnie innym świecie. O tym, że tak nie jest, przekonuje się Sasza, młody wdowiec, który nawiązuje więź z 91-letnią ofiarą represji z lat wojennych i poznaje jej niezwykły życiorys.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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