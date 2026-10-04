Żebrowski: Powinny powstać rejestry antypolonizmu
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Opinie

Żebrowski: Powinny powstać rejestry antypolonizmu

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Flaga Polski
Flaga Polski Źródło: Pexels / SHOX ART
KOMUCHOŻERCA Normalne państwo polskie powinno prowadzić rejestry antypolonizmu pojawiającego się od dawna nie tylko w świecie, lecz także wewnątrz kraju.

Antypolonizm widać przecież w różnych dziedzinach: w polityce, nauce, propagandzie, kulturze i sztuce… Może trzeba to robić oddolnie i udostępniać w przestrzeni publicznej dopóty, dopóki jeszcze można? Przykładów różnej miary i wagi mamy aż nadto. Oto jeden z nich.

W 1996 r. ukazała się w Polsce publikacja niejakiego dr. Tobiasza Cytrona pt. „Dzieje zbrojnego powstania w Getcie Białostockim”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
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