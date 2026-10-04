Korona Brazylii

Choć Brazylia żyje wyborami prezydenckimi, to z tego wielkiego, egzotycznego kraju spływają do nas również inne ciekawe informacje. Chodzi o losy wniosku obywatelskiego (oznaczonego jako SUG 9/2024) w sprawie przeprowadzenia w 2026 r. referendum nad zmianą ustroju i przywrócenia monarchii. Wniosek został złożony we wrześniu 2024 r. za pośrednictwem portalu e-Cidadania (port. obywatelstwo).

Portal, za którego pośrednictwem można składać obywatelskie propozycje w zakresie różnych zmian w prawie, z poprawkami do konstytucji włącznie, utworzono w 2012 r. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w sprawy państwa. Jak wyjaśnia kanał na portalu X „Monarquia News”: „Propozycje są dostępne na portalu przez cztery miesiące i oczekują na poparcie społeczne.