Nie dać się zastraszyć

Wielokrotnie pisałem już o sprawach naszych rodaków na Litwie – autochtonicznych mieszkańców Wileńszczyzny, którzy pozostali wierni polskiej tożsamości narodowej mimo odłączenia tych ziem od Polski ponad osiem dekad temu. Niestety, także tym razem piszę o nich z powodu presji, którą państwo litewskie wywiera na tę społeczność.

Oto Urząd Inspektora Etyki Dziennikarskiej wszczął postępowanie w sprawie związanego ze Związkiem Polaków na Litwie „Tygodnika Wileńszczyzny” z powodu opublikowanego w nim artykułu, określającego operację oddziałów gen. Lucjana Żeligowskiego z 1920 r. jako „wyzwolenie” Wilna. Mimo że chodzi o publikowane od lat sformułowanie, tygodnikowi grożą teraz konsekwencje prawne. Kibicują już temu zresztą niektórzy ważni litewscy politycy.

SZOWINISTYCZNIE NASTROJENI POLITYCY

Prezes głównej partii opozycji, Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD), Laurynas Kasčiūnas, nazwał publikację tygodnika polskiej mniejszości „jawnym fałszowaniem historii” i stwierdził, że „zbliża się do podżegania do waśni”. Próbował przy tym szantażować Polskę stwierdzeniem, że szkodzi ona „strategicznemu partnerstwu” obu państw, sugerując polskiemu odbiorcy, że Litwa ma dla naszego kraju strategiczne znaczenie. Jest odwrotnie – to Polska ma dla Litwy strategiczne znaczenie. Kasčiūnas zaatakował również Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, z którą związane jest pismo, twierdząc, że jest ona „zainteresowana podsycaniem napięć we wschodniej Litwie”. Charakterystyczna nomenklatura. Szowinistycznie nastrojonym litewskim politykom, a do takich należy ten były minister obrony, termin „Wileńszczyzna” nie przechodzi przez usta.

Wtórował mu inny parlamentarzysta tej partii, były litewski minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis. Powołał się na stanowisko litewskiej komisji rządowej, która w 1993 r. określiła przynależność Wileńszczyzny do Polski jako „okupację”, a Armii Krajowej przypisała zbrodnie przeciwko ludzkości, terroryzowanie i zabijanie ludności cywilnej. Jest to już szczególny przykład zakłamania, biorąc pod uwagę skalę zaangażowania byłych funkcjonariuszy Litwy Kowieńskiej w kolaborację z niemieckimi władzami okupacyjnymi w latach 1941–1944. Ažubalis uznał, że „Tygodnik Wileńszczyzny” powinien zostać ukarany „poważną grzywną” za artykuł, który określił jako „prowokację i próbę „dzielenia społeczeństwa”. Są to politycy głównej partii opozycyjnej, znanej z niechęci do polskiej mniejszości na Litwie i przyjmowania w czasie swoich rządów ustaw niekorzystnych dla naszych rodaków. Niestety, partia ta ma szansę na powrót do władzy nad Wilią, zdecydowanie prowadzi bowiem w tym roku w sondażach na Litwie. Oględniej wypowiadał się natomiast obecny minister kultury Litwy Lukas Alsys, zapowiadając poruszenie kwestii historycznych w kontaktach z władzami w Warszawie.

POWRÓT DO DOMU

Sformułowanie, które pojawiło się w „Tygodniku Wileńszczyzny”, pozostaje w pełnej zgodności z prawdą historyczną. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. pierwszego wyzwolenia Wilna dokonała oddolnie powołana przez miejscowych Polaków Samoobrona, która przejęła kontrolę nad miastem pierwszego dnia 1919 r. Roszcząca sobie prawa do miasta Rada Litewska (Taryba) uciekła wówczas z niego wraz z okupującymi je wojskami niemieckimi, które były faktycznym protektorem niesuwerennej wówczas Taryby. Uciekła, bo żadnego poparcia w mieście nie miała. Nawet według spisu przeprowadzonego przez Niemców w 1916 r. etniczni Litwini stanowili wówczas zaledwie 2,6 proc. mieszkańców miasta.

Polskie powstanie nie było jednak w stanie przeciwstawić się najściu Armii Czerwonej w styczniu 1919 r. Jednak już w kwietniu miasto zostało wyzwolone po raz drugi przez wojska Józefa Piłsudskiego, by zostać ponownie utracone w czasie ofensywy Michaiła Tuchaczewskiego w 1920 r. Gdy bolszewicy nadciągali pod Warszawę, gdzie los świeżo odrodzonej Polski miał stanąć na ostrzu noża, 12 lipca 1920 r. Litwa podpisała z Rosją Sowiecką traktat pokojowy. Rosja Sowiecka uznawała w nim litewskie roszczenia terytorialne, w tym do Wilna i znacznej części Wileńszczyzny, a tajne postanowienia umożliwiały Armii Czerwonej prowadzenie działań przeciwko Polsce na terytorium uznanym w traktacie za litewskie. Pod koniec sierpnia 1920 r. bolszewicy, wycofując się po klęsce pod Warszawą, przekazali Wilno Litwinom. Aby usunąć ich z Wilna, potrzebna była akcja wojskowa gen. Lucjana Żeligowskiego 9 października 1920 r. Nie napotkała ona zresztą poważniejszego oporu ze strony Litwinów. Podkreślmy, że żołnierze jego oddziałów, którzy wkroczyli do Wilna, pochodzili z Kresów Północno-Wschodnich, często właśnie z Wilna i okolic. Wracali do domu. Tak oto Wilnianie okupowali, według litewskiej historiografii, sami siebie.

Po zajęciu Wileńszczyzny 12 października 1920 r. gen. Żeligowski proklamował powstanie Litwy Środkowej. W praktyce państwo to zależało całkowicie od wsparcia Polski. Ludność Litwy Środkowej składała się w 70,6 proc. z Polaków, 12,8 proc. z Litwinów, 6,2 proc. z Białorusinów, 4 proc. z Żydów i 6,4 proc. z osób deklarujących inną narodowość. 8 stycznia 1922 r. odbyły się wybory do Sejmu Litwy Środkowej. Wzięło w nich udział 64 proc. uprawnionych. Zdecydowaną większość uzyskały ugrupowania opowiadające się za jak najszybszym włączeniem Wileńszczyzny do Polski jako integralnej części unitarnego państwa. 20 lutego 1922 r. Sejm Litwy Środkowej opowiedział się za włączeniem tych ziem do Rzeczypospolitej. 24 marca Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską, a 6 kwietnia przyjął regulującą tę kwestię ustawę. 18 kwietnia w Wilnie odbyły się uroczystości powrotu Wilna do Macierzy. 15 marca 1923 r. Konferencja Ambasadorów uznała wschodnią granicę Polski, potwierdzając na arenie międzynarodowej przynależność Wileńszczyzny do Rzeczypospolitej.

TRYBUNA WŁASNEGO DYSKURSU HISTORYCZNEGO

Tyle o historii. Teraz o przyszłości. Świadomość historii, wspólnego pochodzenia i wspólnych dziejów jest podstawą tożsamości każdej wspólnoty. Także Polaków na Wileńszczyźnie. Akcja Urzędu Inspektora Etyki Dziennikarskiej to próba zastraszania miejscowych Polaków i zniechęcania ich do pielęgnowania oraz upowszechniania własnej pamięci historycznej. Podkreślmy, że artykuł został opublikowany w polskojęzycznym tygodniku, w naturalny sposób przeznaczonym dla miejscowego środowiska Polaków. Państwowa instytucja litewska ingeruje więc w wewnętrzne życie tej wspólnoty i poprzez instytucjonalną presję próbuje wpływać na to, jak opowiada ona sama sobie własną historię. Tego rodzaju działania trudno rozpatrywać inaczej niż jako próbę odgórnego przekształcania tożsamości Polaków z Wileńszczyzny – jako formę inżynierii społecznej i asymilacji.

Jest to próba odebrania tej społeczności jednej z ostatnich przestrzeni, w których może swobodnie wyrażać własną świadomość historyczną. Mało kto w Polsce wie, że choć na Litwie istnieje sieć publicznych szkół z polskim językiem nauczania, to korzystają one z tych samych programów nauczania co standardowe szkoły litewskojęzyczne. Programów, w których Polska przedstawiana jest właśnie jako historyczny przeciwnik i „okupant Wilna” z lat 1920–1939. Tym ważniejsze są więc media polskiej mniejszości jako trybuna jej własnego dyskursu historycznego. Nie może być zgody na to, aby ta trybuna, ta przestrzeń były niszczone instytucjonalną presją ze strony litewskiego państwa.

Przed podpisaniem w 1994 r. traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy ówczesne władze Polski odrzuciły litewskie żądanie potępienia przynależności Wileńszczyzny do II Rzeczypospolitej i uznania litewskiej narracji o jej „okupacji”. Odrzucono wówczas to roszczenie. Polityka Rzeczypospolitej powinna konsekwentnie trzymać się tej zasady również dzisiaj. Jakakolwiek kara nałożona na „Tygodnik Wileńszczyzny” za pisanie o własnej historii musi spotkać się z natychmiastową i twardą reakcją państwa polskiego. © ℗ Wszelkie prawa zastrzeżone