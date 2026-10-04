Prokreacja czy robotyzacja

Władze lokalne wprowadzają swoje odpowiedniki „800+”, rząd centralny przekonuje, że najszczęśliwsza rodzina to model „2 + 3”, a w chińskich miastach, miasteczkach i wsiach przybywa plakatów, banerów, a nawet rzeźb promujących wielodzietność. Stopień determinacji rządu w Pekinie w kwestii planowania rodziny nie zmienia się, tylko kierunek jest inny. Do początku poprzedniej dekady ChRL jak oka w głowie strzegła niskiego przyrostu naturalnego, obawiając się, że zbyt duża populacja „przeje” owoce wzrostu gospodarczego. Od tego czasu „wajcha” została przestawiona w drugą stronę. Okazuje się jednak, że łatwiej zmusić chińskie kobiety do rodzenia tylko jednego dziecka niż zachęcić je do wielodzietności.