Jedna mordercza tabela

PROSTO ZYGZAKIEM Dość już epatowania zarobkami lekarzy milionerów, a stanowią oni – czyli lekarze zarabiający ponad 100 tys. zł miesięcznie, czyli ponad 1,2 mln zł rocznie – od aż podobno 5 proc. do aż podobno 10 proc. wszystkich lekarzy (czyli od 7 tys. do 14 tys.), bo mimo upływu już kilku miesięcy od wybuchu afery w Szpitalu Południowym do tej pory nie udało się ich wszystkich policzyć.
Tak więc dość już epatowania zarobkami lekarzy milionerów (nie mylić z tymi lekarzami, dla których pieniądze nie są aż tak ważne), z których „najdroższy” („najdroższy” dla nas, podatników pacjentów), jakiś radiolog skądś, podobno „wyciągnął” w ciągu jednego tylko roku aż 2,7 mln zł. Wszelako wciąż nie ma pewności, czy to na pewno on jest na szczycie listy najbogatszych lekarzy milionerów czy jednak inny „wyciągnął” (nam z kieszeni) jeszcze więcej.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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