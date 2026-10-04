Jedna mordercza tabela

Tak więc dość już epatowania zarobkami lekarzy milionerów (nie mylić z tymi lekarzami, dla których pieniądze nie są aż tak ważne), z których „najdroższy” („najdroższy” dla nas, podatników pacjentów), jakiś radiolog skądś, podobno „wyciągnął” w ciągu jednego tylko roku aż 2,7 mln zł. Wszelako wciąż nie ma pewności, czy to na pewno on jest na szczycie listy najbogatszych lekarzy milionerów czy jednak inny „wyciągnął” (nam z kieszeni) jeszcze więcej.