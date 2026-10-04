Centrum Walki z Wolnością Słowa
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Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Centrum Walki z Wolnością Słowa

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D. Tusk, P. Olszewski, K. Nawrocki
D. Tusk, P. Olszewski, K. Nawrocki Źródło: PAP / Radek Pietruszka / Albert Zawada / KPRP/Mikołaj Bujak
NOTATNIK MALKONTENTA Powołane właśnie Centrum Walki z Dezinformacją nie przechodziło żadnej procedury konsultacji, uzgodnień czy tym bardziej nie stało się przedmiotem debaty sejmowej.

Nie musiało, jako że pan premier, tworząc je, skorzystał z aktu niskiej rangi, czyli z zarządzenia – podobnie zresztą jak w maju 2024 r., powołując komisję do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004–2024.

Na czele centrum stanął doświadczony towarzysz partyjny, Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji. „Osobiście będę wskazywał palcem tych, którzy [...] tłumaczą z rosyjskiego na polski te narracje, które szkodzą Polakom i godzą w bezpieczeństwo państwa” – zagrzmiał pan Olszewski. Ciekawe, czy w ramach walki z dezinformacją będzie też piętnował tych, którzy upierają się przy twierdzeniu, że istnieją tylko dwie płcie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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