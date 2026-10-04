Złoty blask polskiej siatkówki

Reprezentacja Polski zakończyła występy w 2026 r., realizując obydwa ambitne cele. Przed dwoma miesiącami – po raz drugi z rzędu! – okazała się bezkonkurencyjna w rozgrywkach Ligi Narodów, a teraz obroniła prymat na Starym Kontynencie. W finale pokonaliśmy Francuzów 3:1. Spektakularny triumf zagwarantował naszym siatkarzom uczestnictwo w letnich igrzyskach olimpijskich, które za dwa lata odbędą się w Los Angeles.