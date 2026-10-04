Europa bez diesla?

GLOBALNE OCHŁODZENIE Światowe zapasy ropy topnieją w szybkim tempie.
Poziom tego surowca w amerykańskich rezerwach strategicznych spadł pod koniec września do 283,8 mln baryłek, czyli najniższej wartości od października 1982 r. Aby obniżyć ceny na stacjach przed listopadowymi wyborami połówkowymi, Biały Dom rozważa wprowadzenie 90-dniowego zakazu eksportu diesla ze Stanów Zjednoczonych.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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