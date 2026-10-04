Kia K4 GT-Line

Futurystycznie wyglądająca Kia K4 jest następczynią Ceeda, który po niemal dwóch dekadach przestał już być produkowany. I chociaż lubiłem poprzedni model, to muszę przyznać, że K4 jest samochodem ładniej zaprojektowanym, większym (projektanci wydłużyli ją o 12 cm do 4440 mm, poszerzyli o 5 cm do 1850 mm i zwiększyli rozstaw osi o 7 cm) oraz praktyczniejszym od takich modeli jak dawny Ceed czy obecny VW Golf.