Słuchawki Beyerdynamic Aventho Y

Ciekawe wzornictwo, aktywna redukcja szumów, mocny dźwięk, obsługa trybu Multipoint, nawet 90 godzin pracy na jednym ładowaniu oraz bardzo dobry stosunek ceny do jakości – to największe zalety nowych bezprzewodowych słuchawek wokółusznych renomowanego niemieckiego producenta.
Ten model słuchawek ze średniej półki cenowej swą premierę miał na wrześniowych targach IFA w Berlinie. To bezpośredni rywal modeli takich marek jak JBL, Sony czy Soundcore. Są bardzo wygodne, a jednocześnie o wiele solidniej wykonane niż np. Sennheiser Accentum.