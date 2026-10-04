Dieta na jesień

Wymagająca zmian w garderobie i jadłospisie. Nie można już „opędzić” dnia na sałatce i kawie albo na bułce zjedzonej w biegu. Niższe temperatury wymagają przygotowania posiłków z rozmysłem, zaplanowania ich i uwzględnienia tego, co dzieje się za oknem. A zatem na stół wkraczają potrawy duszone, gotowane, pieczone – mięsa i ryby. Lecza warzywne, gulasze mięsne, bigosy, gołąbki, zapiekanki. Oczywiście i zupy, które ratują nas przed wychłodzeniem.