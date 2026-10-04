Chiński łącznik

Wiem to, ponieważ właśnie obejrzałam dokument brytyjskiego podróżnika Bena Fogle’a, który wybrał się do Chin. Ponieważ i ja wkrótce się tam wybieram (sprawy rodzinne), wszelką informację o tym kraju traktuję jako kurs przygotowawczy.

Chiński mur, chińska opera, porcelana, nowe technologie – to mniej więcej znamy. Ale jak się żyje w Chinach, mało kto wie, chyba że oglądał współczesne chińskie filmy. Ja również wiem o tym niewiele, chociaż będę tam trzeci raz. Widziałam Zakazane Miasto, płynęłam rzeką Jangcy, ale nigdy nie byłam w chińskim mieszkaniu. To niełatwe, kiedy jest się zwykłym turystą.