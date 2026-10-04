Ideologia mąci umysł

Kto wie, czy skończyłoby się jedynie na stosunkowo lekkich obrażeniach, gdyby napastnika nie zneutralizował kolega z klasy, pochodzący z Konga. Agresor chciał się w ten sposób zemścić za to, że za sprawą nauczycielki musiał zdawać dwie poprawki. Co więcej, przebieg dramatycznych wydarzeń – od wyjęcia z futerału w szkolnej toalecie dwóch długich noży zakupionych w Internecie – rejestrował telefonem komórkowym i transmitował grupie dewiantów, amatorów chorych, krwawych emocji. To zresztą trzeci podobny wypadek ataku rozbestwionych uczniów na nauczycieli w tym roku.