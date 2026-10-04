Pani Wyspiańska

Z INNEJ PERSPEKTYWY Profesor Karol Estreicher, legendarna postać Krakowa, zasłużony zwłaszcza w odzyskiwaniu zagrabionych podczas wojny skarbów naszej kultury – ołtarza mariackiego, „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci, był także autorem dziennika „Kronika wypadków”, w którym spisał wiele rozmów z krakowskimi ludźmi kultury, m.in. zmarłą w 1955 r. w wieku 74 lat Józefą Singerową, pierwowzorem rozpoetyzowanej Racheli z „Wesela”, która miała podobno z Piłsudskim romans i syna, po wojnie jadała obiady w stołówce Domu Literatów przy Krupniczej, ale żaden z nich się nią nie interesował.

Spisał też relacje ostatnich świadków pamiętających zmarłą w 1950 r. 90-letnią wdowę po Wyspiańskim, jej siostrę, Hankiewiczową i swego ojca, Stanisława, przyjaciela Wyspiańskiego. Teodory, Teośki z domu Pytkówny z podtarnowskich Konar, nie opromieniała legenda, jak chłopskich żon Kasprowicza i Rydla, ładnych i skromnych.