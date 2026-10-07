Znany dziennikarz w żałobie. Stracił kolejną bliską osobę

W październiku 2024 roku, w mediach pojawiły się niepokojące informacje, dotyczące najbliższej osoby Przemysława Babiarza. Choć dziennikarz TVP konsekwentnie stroni od komentowania swojego życia prywatnego, zdradził wówczas, że jego żona walczy z chorobą. 19 listopada 2025 Przemyski Serwis Informacyjny poinformował o śmierci żony prezentera.

Teraz dziennikarz przeżywa kolejny trudny moment w życiu. W wieku 92 lat zmarła jego mama, Anna Babiarz.

Zmarła mama Przemysława Babiarza. Rok temu pożegnał żonę

Informacja o śmierci mamy Przemysława Babiarza pojawiła się w poniedziałek 5 października. Prezydent Przemyśla, Wojciech Bakun, poprzez media społecznościowe, w imieniu swoim i mieszkańców miasta, przekazał rodzinie kondolencje.

"Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Anny Babiarz, ukochanej mamy pana Przemysława Babiarza — wybitnego dziennikarza, komentatora sportowego oraz Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla" — można przeczytać w poście.

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Pogrzeb Anny Babiarz odbędzie się 10 października na jednym z cmentarzy w Przemyślu.

"Są rzeczy ważniejsze od pracy"

W lipcu, w rozmowie z portalem Plejada, komentator został zapytany o to, czy doświadczenie straty żony wpłynęło na jego codzienność i podejście do pracy. Przyznał wówczas, że śmierć ukochanej zmieniła jego hierarchię wartości.

"Oczywiście. Przede wszystkim porządkuje to hierarchię wartości. W bardzo bezpośredni sposób dowiadujemy się, co jest najważniejsze. Sprawy mniejsze stają się naprawdę dużo mniejsze" – przyznał.

"Przestajemy przejmować się drobiazgami. To trochę jak z małym czarnym krążkiem przyłożonym do oka – potrafi pr nie żyje zesłonić całe słońce, choć przecież słońce jest nieporównywalnie ważniejsze. Praca jest ważna, ten zawód też jest ważny, ale są rzeczy ważniejsze od pracy. Dla nich jesteśmy gotowi poświęcić wszystko inne" – dodawał.

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