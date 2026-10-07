"Powiem brzydko". Prof. Zoll o postępowaniu prezydenta

Chodzi o osoby, które przeszły ocenę kwalifikacji oraz procedurę przed Krajową Radą Sądownictwa, a następnie zostały przedstawione prezydentowi do powołania na stanowiska sędziowskie.

Zgodnie z konstytucją sędziów powołuje prezydent na wniosek KRS. Powołanie sędziego jest prerogatywą głowy państwa i nie wymaga kontrasygnaty premiera.

Jak pisze "Fakt", część oczekujących asesorów z tego samego rocznika otrzymała już nominacje. W maju prezydent wręczył akty powołania niektórym osobom.

Do końca września Kancelaria Prezydenta nie podała natomiast terminu nominacji pozostałych 57 asesorów. Części z nich wygasło już czteroletnie prawo do orzekania.

Asesorzy sądowi. Prof. Zoll krytykuje Nawrockiego

Prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, powiedział w rozmowie z "Faktem", że nie zna powodów pominięcia tej grupy. Ocenił, że sytuacji "nie da się wytłumaczyć" i że jest ona ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości. – To jest jakieś, mówiąc może trochę brzydko, widzimisię pana prezydenta – ocenił.

Zwrócił uwagę na braki kadrowe w sądach oraz przewlekłość postępowań. Według niego ponad 50 dodatkowych sędziów mogłoby rozpoznać w ciągu roku znaczną liczbę spraw.

Zoll podkreślił również, że oczekujący na nominacje ukończyli Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury i mają specjalistyczne przygotowanie do pracy w sądach. Według Stowarzyszenia Votum brak nominacji może prowadzić do odwoływania rozpraw i wydłużania postępowań.

Spór na linii prezydent-premier

W lipcu prezydent powołał 211 asesorów sądów rejonowych i 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. Wówczas wybuchł spór o to, czy akty ich mianowania wymagają kontrasygnaty premiera. Donald Tusk zarzucił Karolowi Nawrockiemu łamanie Konstytucji.

W czerwcu TK orzekł, że wymóg kontrasygnaty szefa rządu dla skuteczności mianowania przez prezydenta asesorów sądowych, a także obsady niektórych stanowisk w Sądzie Najwyższym, jest niekonstytucyjny. Rząd Tuska nie uznaje wyroków Trybunału.

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