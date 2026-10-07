"Przekroczono kolejną granicę". Ważny dzień dla AfD

Niemieckie gazety komentują objęcie władzy w Saksonii-Anhalt przez AfD, która we wrześniu wygrała lokalne wybory. Rausch został wybrany przewodniczącym, a Hans-Thomas Tillschneider jednym z wiceprzewodniczących landu.

Niemiecka prasa komentuje

"Der Spiegiel" napisał, że wtorek to "czarny dzień" dla Magdeburga.

"Kto chce wiedzieć, co się dzieje, gdy populiści świętują triumfy, powinien spojrzeć na Saksonię-Anhalt. Miażdżące zwycięstwo przedstawicieli AfD w wyborach na przewodniczącego parlamentu krajowego nie jest dowodem na zwycięstwo demokracji, jak chętnie twierdzi AfD, lecz na jej upadek" – pisze tygodnik i dodaje, że wydarzenia w Saksonii-Anhalcie są złym znakiem dla CDU i kanclerza Friedricha Merza.

Z kolei "Frankfurter Allgemeine Zeitung" cytuje słowa przewodniczącej frakcji Zielonych, która po wyborze Rauscha stwierdziła, że "przekroczono pewną granicę".

"Wybierając członka partii uznanej przez Urząd Ochrony Konstytucji za skrajnie prawicową na najwyższego przedstawiciela kraju, jej marginalizacja obróciła się w coś zupełnie przeciwnego. AfD znalazła się teraz w samym centrum wydarzeń" – wskazuje "FAZ". Dziennik uważa, że dopiero przyszłość pokaże, czy faktycznie przekroczoną pewną granicę czy też jest to wyłącznie opinia partii, które same zostały wykluczone.

Z kolei w gazecie "Frankfurter Rundschau" czytamy: „Nowy strażnik porządku parlamentarnego Tobias Rausch jest równie niewłaściwą osobą na tym miejscu jak jego zastępca Tillschneider. Należą oni właśnie do tej frakcji, która uczyniła z prowokacji środek stylistyczny swojej radykalnej polityki. Należało odmówić mu tego stanowiska. Najważniejsze zdanie, którym należy przeciwstawić się tej tendencji, padło w przemówieniu posłanki partii Die Linke Evy von Angern która otworzyła posiedzenie: „Godność człowieka jest nienaruszalna”.

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