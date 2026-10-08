Nowacka: Przypadków radykalizacji młodzieży jest coraz więcej

W czwartek rano w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w województwie mazowieckim doszło do ataku z użyciem noża. Sprawcą był 15-letni absolwent placówki, który zaatakował woźną i nauczycielkę. Ranny został również dyrektor szkoły, który obezwładnił napastnika. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej pracownicy nie udało się uratować.

Zaledwie dzień wcześniej dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Tam 19-letni Jakub Z. zaatakował nożem pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Następnie uciekł z budynku i w pobliskim parku ranił kolejne dwie osoby.

Minister Nowacka apeluje o odpowiedzialność

– Wyrażamy wsparcie dla całej społeczności Ostrołęki i kierujemy ogromne podziękowania do społeczności szkoły, w której doszło do tego zdarzenia, za mądrą, odpowiedzialną i błyskawiczną reakcję – powiedziała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas porannego briefingu prasowego w czwartek.

– Dzieci i młodzież są w szkołach bezpieczne. Szkoła jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc dla dziecka. Pracują w niej doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy, którzy regularnie przechodzą szkolenia z reagowania w sytuacjach kryzysowych Szkoły potrafią reagować w sytuacjach kryzysowych, ale widzimy potrzebę wzmacniania tych działań. Przygotowujemy program, w ramach którego jeszcze w tym roku w każdej szkole odbędzie się co najmniej jedno spotkanie z udziałem przedstawicieli służb poświęcone procedurom bezpieczeństwa – zapewniła.

– W poradniku bezpieczeństwa znajdują się konkretne wskazówki, jak zachować się m.in. w przypadku ataku nożownika. W ramach reformy "Kompas jutra" jedna godzina wychowawcza w miesiącu musi być poświęcona tematyce patriotycznej lub obronnej. Wprowadziliśmy również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy – wskazała Nowacka.

Szefowa MEN wystosowała też apel: – Apeluję do wszystkich, również do mediów, o odpowiedzialność. Przypadków radykalizacji młodzieży jest coraz więcej, ale szkoły są bezpiecznym miejscem. Rozmawiajmy o zagrożeniach w mądry sposób, bez pogoni za sensacją, dbając o poczucie bezpieczeństwa i społeczne skutki przekazu