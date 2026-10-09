Jak Niemcy chowają się za hasłem "baz amerykańskich"
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Opinie
  • Magdalena Ziętek-WielomskaAutor:Magdalena Ziętek-Wielomska

Jak Niemcy chowają się za hasłem "baz amerykańskich"

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Flaga Niemiec, zdjęcie ilustracyjne
Flaga Niemiec, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Analogicus
Prasa już prawie codziennie donosi o kolejnych postępach w militaryzacji Europy, w tym w szczególności Niemiec. Czytamy o kolejnych kontraktach na rozwój różnych typów broni, pojazdów, infrastruktury, bardzo często rozwijanych w kooperacji między firmami pochodzącymi z różnych państw.

I bardzo często jednym z tych kontrahentów są firmy niemieckie, które tworzą "partnerstwa" z podmiotami z całej Europy, oplatając w ten sposób Stary Kontynent swoją pajęczyną.

Celem postępującej militaryzacji Europy ma być powiązanie ze sobą wszystkich armii narodowych w taki sposób, żeby definitywnie i nieodwracalnie straciły swoją zdolność do samodzielności bojowej. Uwspólnione technologie sprawią, że nikt nie będzie w stanie z nich korzystać w swoim wyłącznym interesie. Jednocześnie w centrum tej struktury znajdować się będą dowódcze ośrodki niemieckie. Przypomnijmy, że z oficjalnych niemieckich dokumentów wynika, że RFN ma posiadać najsilniejszą armię w Europie do 2039 r. i że państwo to ma pełnić rolę przywódczą dla całego kontynentu.

Źródło: DoRzeczy.pl
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