Czarnek pochwalił resort Nowackiej. "Jedyna decyzja"

Czarnek w rozmowie z RMF FM został zapytany o ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci. Wiceprezes PiS pochwalił za te działania resort edukacji.

– Jestem oczywiście absolutnie tutaj zwolennikiem tego. Dzisiaj media społecznościowe robią rzeczywiście wielkie spustoszenie w głowach młodych ludzi i z roku na roku coraz większe – powiedział były minister edukacji.

Czarnek pochwalił ponadto całkowity zakaz używania telefonów w w szkołach, który obowiązuje od września tego roku. – Jedyna decyzja, za którą mogę pochwalić MEN, to właśnie ta, żeby dzieci nie używały smartfonów w szkole, ale szkoła to tylko część życia dzieci – mówił.

Nowacka: Przypadków radykalizacji młodzieży jest coraz więcej

Polska szkoła mierzy się w ostatnich dniach z falą przestępczości i brutalnych ataków. W czwartek rano w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w województwie mazowieckim doszło do ataku z użyciem noża. Sprawcą był 15-letni absolwent placówki, który zabił woźną. Zaledwie dzień wcześniej dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Tam 19-letni Jakub Z. zaatakował nożem pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli.

– Wyrażamy wsparcie dla całej społeczności Ostrołęki i kierujemy ogromne podziękowania do społeczności szkoły, w której doszło do tego zdarzenia, za mądrą, odpowiedzialną i błyskawiczną reakcję – powiedziała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas porannego briefingu prasowego w czwartek.

– Dzieci i młodzież są w szkołach bezpieczne. Szkoła jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc dla dziecka. Pracują w niej doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy, którzy regularnie przechodzą szkolenia z reagowania w sytuacjach kryzysowych Szkoły potrafią reagować w sytuacjach kryzysowych, ale widzimy potrzebę wzmacniania tych działań. Przygotowujemy program, w ramach którego jeszcze w tym roku w każdej szkole odbędzie się co najmniej jedno spotkanie z udziałem przedstawicieli służb poświęcone procedurom bezpieczeństwa – zapewniła.

– W poradniku bezpieczeństwa znajdują się konkretne wskazówki, jak zachować się m.in. w przypadku ataku nożownika. W ramach reformy "Kompas jutra" jedna godzina wychowawcza w miesiącu musi być poświęcona tematyce patriotycznej lub obronnej. Wprowadziliśmy również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy – wskazała Nowacka.

Szefowa MEN wystosowała też apel: – Apeluję do wszystkich, również do mediów, o odpowiedzialność. Przypadków radykalizacji młodzieży jest coraz więcej, ale szkoły są bezpiecznym miejscem. Rozmawiajmy o zagrożeniach w mądry sposób, bez pogoni za sensacją, dbając o poczucie bezpieczeństwa i społeczne skutki przekazu.

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