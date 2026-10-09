Polska i cywilizacyjne zerwanie. Jak uzdrowić naród?

Tak jest również teraz, kiedy społeczeństwo ogarnęła panika wywołana atakami nożowników w szkołach. Rząd planuje absurdalne działania na rzecz cenzurowania materiałów w internecie – i to właśnie miałoby rozwiązać problemy.

Niemal nikt nie zadaje pytań o fundamenty patologii, z jakimi się stykamy. Napaści dokonywane przez młodocianych szaleńców są wprawdzie ekstremum, ale wyrastają z tego samego pnia, z którego wyrastają inne poważne bolączki: z moralnej degrengolady.