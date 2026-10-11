Zapora przed Tuskiem i Braunem
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Opinie
  • Paweł LisickiAutor:Paweł Lisicki

Zapora przed Tuskiem i Braunem

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Mateusz Morawiecki (Rozwój Plus)
Mateusz Morawiecki (Rozwój Plus) Źródło: PAP / Radek Pietruszka
W RZECZY SAMEJ Muszę powiedzieć, że żadne inne wypowiedzi nie wprawiły mnie od dawna w takie osłupienie jak kolejne deklaracje byłego premiera PiS Mateusza Morawieckiego.

Wbrew różnym wątpliwościom były premier zadeklarował, że „w ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej, ale tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej”. Z jego słów wynika też, że Rozwój Plus wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Do tego momentu wszystko jest jasne. Jednak dalej zaczynają się takie łamańce, że na trzeźwo nie sposób pojąć, o co chodzi.

Otóż według pana Morawieckiego „Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego, z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna. Chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji”.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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