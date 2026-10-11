Zapora przed Tuskiem i Braunem

Wbrew różnym wątpliwościom były premier zadeklarował, że „w ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej, ale tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej”. Z jego słów wynika też, że Rozwój Plus wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Do tego momentu wszystko jest jasne. Jednak dalej zaczynają się takie łamańce, że na trzeźwo nie sposób pojąć, o co chodzi.

Otóż według pana Morawieckiego „Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego, z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna. Chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji”.