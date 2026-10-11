Listy do redakcji (42)

Polska myśl naukowa

Szanowni Państwo, ostatnio Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa wydała oświadczenie, że genetyka to opresyjno-patriarchalny przeżytek, bo po prostu istnieje całe mnóstwo płci w zależności od samopoczucia jednostki.

Ponieważ wszyscy na Zachodzie wiedzą o tym już od dawna, mogłoby się wydawać, że taka instytucja jak NASK jest zupełnie niepotrzebna. Otóż nic bardziej mylnego. Za publiczne pieniądze jej pracownicy mogliby np. dokonać przełomowego dla „nauki” odkrycia, że nie tylko płeć, lecz także czas odczuwany jest subiektywnie, a zatem niektórzy mogą sobie nie życzyć, by pytano ich o wiek.