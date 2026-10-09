Europa się bawi
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Europa się bawi

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Parlament Europejski, zdjęcie ilustracyjne
Parlament Europejski, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
NA PIERWSZY OGIEŃ W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu od kilku dni można podziwiać przyciągającą wzrok rzeźbę.

Dzieło duńskiego artysty Jensa Galschiøta nosi tytuł „Pomarańczowa plaga” (alternatywna nazwa: „Król niesprawiedliwości”). Ta 2,5-metrowa rzeźba przedstawia nagiego, złotego Donalda Trumpa siedzącego na barkach chuderlawego mężczyzny.

Autor opatrzył swoją „instalację” tabliczką z napisem: „Siedzę na barkach mężczyzny. Ugina się on pod moim ciężarem. Jestem gotów zrobić, co się da, by mu pomóc. Z jednym wyjątkiem – zejścia z jego barków”.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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