Europa się bawi

NA PIERWSZY OGIEŃ W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu od kilku dni można podziwiać przyciągającą wzrok rzeźbę.
Dzieło duńskiego artysty Jensa Galschiøta nosi tytuł „Pomarańczowa plaga” (alternatywna nazwa: „Król niesprawiedliwości”). Ta 2,5-metrowa rzeźba przedstawia nagiego, złotego Donalda Trumpa siedzącego na barkach chuderlawego mężczyzny.
Autor opatrzył swoją „instalację” tabliczką z napisem: „Siedzę na barkach mężczyzny. Ugina się on pod moim ciężarem. Jestem gotów zrobić, co się da, by mu pomóc. Z jednym wyjątkiem – zejścia z jego barków”.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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