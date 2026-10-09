Europa się bawi

Dzieło duńskiego artysty Jensa Galschiøta nosi tytuł „Pomarańczowa plaga” (alternatywna nazwa: „Król niesprawiedliwości”). Ta 2,5-metrowa rzeźba przedstawia nagiego, złotego Donalda Trumpa siedzącego na barkach chuderlawego mężczyzny.

Autor opatrzył swoją „instalację” tabliczką z napisem: „Siedzę na barkach mężczyzny. Ugina się on pod moim ciężarem. Jestem gotów zrobić, co się da, by mu pomóc. Z jednym wyjątkiem – zejścia z jego barków”.