Klein według Tuska
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  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Klein według Tuska

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Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera
PŁYWANIE W KISIELU Wszelkiego rodzaju tragedie obrosły w III RP swoistą rutyną.

W największym skrócie państwo reaguje na nie intensywnym, ale bardzo krótkim wzmożeniem, a potem się o wszystkim zapomina, do następnego nieszczęścia. Zawali się dach, rząd z punktu nakazuje w trybie natychmiastowym inspekcje wszystkich dachów i zapowiada specjalną ustawę dachową.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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