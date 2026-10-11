Klein według Tuska

PŁYWANIE W KISIELU Wszelkiego rodzaju tragedie obrosły w III RP swoistą rutyną.
W największym skrócie państwo reaguje na nie intensywnym, ale bardzo krótkim wzmożeniem, a potem się o wszystkim zapomina, do następnego nieszczęścia. Zawali się dach, rząd z punktu nakazuje w trybie natychmiastowym inspekcje wszystkich dachów i zapowiada specjalną ustawę dachową.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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