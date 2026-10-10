Ukryta opcja rosyjska

Brak zdecydowanych działań rządu w sprawie Fort Trump, obstrukcja budowy CPK, blokowanie programu szkoleń wojskowych i zamrożenie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego ujawnia rzeczywiste intencje ekipy Tuska. Na nic się zda tropienie na prawicy wpływów rosyjskich, powoływanie kabaretowych speckomisji i rozniecanie histerii wokół Grzegorza Brauna.