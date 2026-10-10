Ukryta opcja rosyjska
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Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Ukryta opcja rosyjska

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Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk
Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk Źródło: PAP / Wojtek Jargiło
#WARTO Jakkolwiek wicepremier Kosiniak-Kamysz nie próbowałby sprzedać spotkania z prezydentem USA, wymowa faktów jest nieubłagana.

Brak zdecydowanych działań rządu w sprawie Fort Trump, obstrukcja budowy CPK, blokowanie programu szkoleń wojskowych i zamrożenie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego ujawnia rzeczywiste intencje ekipy Tuska. Na nic się zda tropienie na prawicy wpływów rosyjskich, powoływanie kabaretowych speckomisji i rozniecanie histerii wokół Grzegorza Brauna.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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