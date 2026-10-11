Dziwne rzeczy

Mistrz trzymał naszemu prezydentowi tarcze i był zaskoczony umiejętnościami Karola Nawrockiego. Stop. Rewelacyjna promocja Polski i polskiego prezydenta nie mogła się spodobać różnym takim. Stop. Tomasz Trela z Lewicy napisał na portalu X: „To jest jednak kompromitacja, wstyd i dziadostwo. Prezydent Polski leci z oficjalną wizytą do Republiki Filipin i chętnie dałby komuś w mordę. Boże, widzisz i nie grzmisz!” Stop.