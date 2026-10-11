Dziwne rzeczy

ĆWIERKOT Prezydent Nawrocki poleciał na Filipiny. Po części oficjalnej spotkał się na ringu z absolutną legendą boksu, jedynym człowiekiem na świecie, który zdobył mistrzostwo świata w ośmiu (!) kategoriach wagowych, z 48-letnim Mannym Pacquiao. Stop.
Mistrz trzymał naszemu prezydentowi tarcze i był zaskoczony umiejętnościami Karola Nawrockiego. Stop. Rewelacyjna promocja Polski i polskiego prezydenta nie mogła się spodobać różnym takim. Stop. Tomasz Trela z Lewicy napisał na portalu X: „To jest jednak kompromitacja, wstyd i dziadostwo. Prezydent Polski leci z oficjalną wizytą do Republiki Filipin i chętnie dałby komuś w mordę. Boże, widzisz i nie grzmisz!” Stop.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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